2CRSI : finalisation de l'acquisition de Boston Limited

(CercleFinance.com) - Le groupe 2CRSi annonce ce soir la finalisation de l'acquisition de Boston Limited, entreprise spécialisée dans l'intégration, le marketing et la commercialisation d'équipements informatiques.

'Pour rappel, avec cette opération, 2CRSi franchit une étape clé dans son développement et élargit considérablement ses positions à l'international. Au-delà des complémentarités géographiques, le nouvel ensemble va bénéficier de fortes synergies commerciales et d'importantes économies d'échelle. Enfin, ce rapprochement s'appuie sur les relations de longue date entre les deux groupes et leurs dirigeants ; au-delà de cette connaissance commune, la complémentarité des expertises de 2CRSi (concepteur et fabricant) et Boston Limited (intégrateur et distributeur à valeur ajoutée) a été au coeur de cette opération', commente 2CRSI.