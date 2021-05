2CRSI : fin de l'aventure Blade

Au-delà de l'impact positif de la crise sanitaire, le secteur bénéficie de facteurs structurels qui devraient porter la croissance en 2021 et au-delà : le développement du travail à distance, l'apprentissage numérique et les nouveaux modes d'utilisation.

AOF - EN SAVOIR PLUS

"Pour 2CRSi, la fin de l'aventure Blade marque la fin d'un chapitre dans lequel nous nous sommes beaucoup investis. Nous remercions les équipes de Blade qui, depuis 2017, nous ont fait confiance pour développer pour eux une infrastructure du niveau de celle des géants de l'internet, nous permettant ainsi de démontrer notre savoir-faire. Nous nous réjouissons de la reprise de l'activité de Blade par hubiC. Depuis l'origine, nous avons cru en l'avance technologique mondiale que représentait le système de cloud computing de Shadow. Cette innovation va permettre aujourd'hui à hubiC de construire une nouvelle suite bureautique européenne dans le cloud ", se réjouit Alain Wilmouth, co-fondateur et président de 2CRSi.

hubiC s'engage à faciliter la restitution des matériels restants, issus des contrats de 2020, et dont la plus grande partie se situe aux Etats-Unis.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.