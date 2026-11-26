2CRSi, IQM Quantum Computers et Babcock profitent de contrats majeurs, la tech européenne rebondit et Prysmian gagne du terrain à la suite de l'avancement de ses opérations en Grèce. Bachem recule après sa journée des investisseurs, tandis que SKF prépare la séparation de sa branche automobile.

Action en hausse

2CRSI ( 20,2%) : le fabricant strasbourgeois de serveurs haute performance grimpe après l'annonce de plus de 460 MUSD de commandes signées en cours. Le détail reste toutefois réservé, le temps de finaliser les vérifications au regard des nouvelles règles américaines d'exportation de puces avancées.

IQM Quantum Computers ( 8,2%) : le constructeur finlandais d'ordinateurs quantiques profite d'une commande de l'opérateur sud-coréen de centres de données QAI, pour un système Radiance R3 de 54 qubits. Le contrat est valorisé entre 8 et 10 MEUR, avec une installation prévue à Séoul.

Babcock International ( 5,4%) : le groupe britannique de défense bondit après la signature avec le ministère de la Défense de l'accord Gateway, d'un montant de 8,7 MdsGBP, le plus important contrat de son histoire. Il couvre le soutien et la maintenance des sous-marins, ainsi que les services sur les bases navales de Devonport et de Clyde.

Theon International ( 5,8%) : l'équipementier de défense profite de l'initiation de couverture d'Euroxx Securities, qui recommande de surpondérer le titre avec un objectif de cours de 39,10 EUR. Jefferies, qui ne couvre pas Theon mais maintient sa recommandation à l'achat sur Hensoldt, souligne par ailleurs que l'extension des capacités de production de leur coentreprise répond à une demande européenne croissante en équipements de vision nocturne.

STMicroelectronics ( 5,3%), Soitec ( 5,1%) , Infineon Technologies ( 5,1%) : les valeurs technologiques européennes rebondissent à l'ouverture, dans le sillage du Nasdaq et du regain d'intérêt pour les titres liés à l'intelligence artificielle, après la séance de repli de la veille. Les fabricants de semi-conducteurs profitent de ce redressement.

Prysmian ( 4,6%) : le câblier italien salue le feu vert de l'opérateur du réseau électrique grec pour sept projets d'interconnexion des îles du Dodécanèse et de la mer Egée. Ces contrats, d'une valeur pouvant atteindre 910 MEUR, entrent au carnet de commandes, pour une livraison finale attendue en 2033.

Actions en baisse

Bachem Holding (-10,7%) : le fabricant bâlois de peptides recule après sa journée des investisseurs, où il vise une croissance annuelle de 15% à 18% d'ici 2031 et une marge d'EBITDA de 33% à 35%. Il prévoit aussi d'importants investissements sur cinq ans.

CMC Markets (-3,4%) : le courtier en ligne britannique recule malgré des résultats semestriels records, avec un bénéfice attribuable de 77,8 MGBP contre 35,9 MGBP un an plus tôt. Le groupe réitère son objectif de produit net d'exploitation d'au moins 550 MGBP pour l'exercice 2027.

Eutelsat Communications (-3,3%) : l'opérateur satellitaire français est sanctionné par la dégradation de Deutsche Bank de "conserver" à "vendre", avec un objectif de cours ramené de 2,10 euros à 1,30 EUR. Le courtier redoute une hausse de l'endettement, car le renouvellement de la constellation en orbite basse reste coûteux.

ISS (-1,9%) : le groupe danois de services aux entreprises (nettoyage, facility management) recule après la dégradation de BNP Paribas de "neutre" à "sous-performance". Le courtier abaisse aussi son objectif de cours de 270 à 260 DKK.

Var Energi (-1,9%) : le producteur norvégien d'hydrocarbures offshore est pénalisé par la dégradation de Pareto Securities, qui passe "d'achat" à "conserver". Le courtier abaisse aussi son objectif de cours de 55 à 45 NOK.

SKF (-1,3%) : le géant suédois des roulements se négocie désormais hors droit à la scission de sa branche automobile SKF Vertevo, à raison d'une action Vertevo pour cinq actions SKF détenues. La cotation indépendante de Vertevo est prévue le 1er décembre.