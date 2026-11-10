2CRSi étend sa présence sur le marché des infrastructures d'intelligence artificielle

2CRSi annonce un partenariat technique avec l'américain Universal Edge Technologies (UET), spécialiste des systèmes de calcul pour l'IA, afin de faciliter le déploiement d'infrastructures informatiques refroidies par immersion.

Le fabricant français a validé le système VectorEdge Large d'UET et garantira jusqu'à trois ans les serveurs intégrés à cette solution, levant ainsi un frein important à l'adoption de cette technologie. La validation du système VectorEdge Carbon est également prévue prochainement.

Cette collaboration vise à proposer des infrastructures de calcul GPU clés en main, capables de fonctionner dans des environnements industriels, isolés ou militaires, sans salle informatique dédiée ni climatisation externe.

Sur le plan commercial, UET s'appuiera sur les implantations de 2CRSi aux États-Unis et en France pour adresser les marchés américains et ceux des pays alliés, notamment dans le secteur gouvernemental et de la défense.