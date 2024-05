Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client 2CRSi: entouré après un relèvement d'objectifs information fournie par Cercle Finance • 03/05/2024 à 13:55









(CercleFinance.com) - 2CRSi bondit de plus de 10%, le fournisseur de serveurs informatiques écoénergétiques haute performance ayant révisé à la hausse ses objectifs financiers au titre de l'exercice de 16 mois se terminant à fin juin 2024.



Il se dit désormais pleinement confiant dans sa capacité à afficher un chiffre d'affaires de plus de 190 millions d'euros et estime que son EBITDA devrait s'établir à plus de cinq millions, contre des objectifs initiaux respectifs supérieurs à 150 millions et à 4,5 millions.



Compte tenu des performances actuelles et de la visibilité sur les prises de commandes à venir, l'ambition fixée pour l'exercice 2025-26 de dépasser les 300 millions d'euros de CA pour une marge EBITDA cible supérieure à 12% est pleinement confirmée.





Valeurs associées 2CRSI Euronext Paris +14.67%