2CRSi: entouré après un contrat historique

(CercleFinance.com) - L'action 2CRSi s'envole de 26%, entourée après l'annonce du contrat pluriannuel le plus important remporté à ce jour par le concepteur et constructeur français de solutions informatiques écoénergétiques haute performance.



Une équipe européenne de Boston a remporté auprès d'un nouveau client un contrat d'un montant maximum de 73 millions d'euros pour la fourniture de solutions de calcul haute performance (HPC). Les détails de ce contrat constituent une information 'restreinte'.



D'une durée initiale de cinq ans, le contrat pourra être prorogé de quatre années supplémentaires. La contribution de ce nouveau client dans les chiffres du groupe ne sera effective qu'à partir du second semestre de l'exercice 2022/23.





Valeurs associées 2CRSI Euronext Paris +27.15%