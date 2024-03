Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client 2CRSi: enregistre 29,3 M$ de nouvelles commandes information fournie par Cercle Finance • 26/03/2024 à 18:30









(CercleFinance.com) - 2CRSi annonce avoir renforcé ses relations avec son partenaire Nvidia, et avoir profité du GTC 2024 pour finaliser de nouvelles ventes de serveurs pour l'intelligence artificielle pour 29,3 M$.



Le GTC Nvidia (“GPU Technology Conference”) est un salon organisé par le leader des GPU dédiés à l'Intelligence Artificielle.



La présence des équipes 2CRSi sur ce salon a notamment permis de renforcer les relations avec le géant des puces graphiques mais aussi d'exprimer ses besoins immédiats : un total de 500 serveurs HGX (soit 4000 puces H100) a été estimé comme une quantité nécessaire pour satisfaire la demande des clients 2CRSi.



Les équipes commerciales 2CRSi Corp ont pu engranger de nouvelles commandes de serveurs GODì 1.8SR-NV8, dédié à l'Intelligence Artificielle.



Le montant de cette commande s'élève à environ 29 MUSD (prix liste) assortie d'une option pour deux commandes identiques tant en volume qu'en valeur. La première tranche sera livrée avant la fin de l'exercice fiscal prévu fin juin 2024.







