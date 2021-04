Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client 2CRSi : décroche une subvention étatique de 800 000 euros Cercle Finance • 14/04/2021 à 18:25









(CercleFinance.com) - 2CRSi annonce avoir été sélectionné par l'Etat dans le cadre du ' plan de relance pour l'industrie - secteurs stratégiques ' un soutien qui se matérialisera par une subvention de 800 000 euros. Face à une crise sanitaire mondiale sans précédent, l'Etat Français a mis en place en septembre 2020 un plan de relance massif de 100 milliards d'euros, dont 35 milliards dédiés à l'industrie. Ce plan vise, entre autres, à garantir la souveraineté nationale en localisant ou relocalisant la production de filières stratégiques. Répondant à l'appel du Ministère en charge de l'industrie, 2CRSi a présenté ' 2CRSindustrie 4.0 ', son plan visant notamment à rapatrier en France, sur son site de Strasbourg, des productions de partenaires de long terme, actuellement réalisées en Asie. Lauréat de l'appel à projets, ce programme représente un investissement prévu de 2,1 ME sur les 14 prochains mois.

Valeurs associées 2CRSI Euronext Paris -4.36%