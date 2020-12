2CRSI décroche un contrat de 6 millions de dollars aux Etats-Unis

(AOF) - 2CRSi, concepteur et constructeur de serveurs informatiques éco-énergétiques haute performance, a été choisi par Coin Citadel, société américaine spécialisée dans la crypto-monnaie et la blockchain, afin de lui fournir une puissance de calcul verte supplémentaire. 2CRSi a proposé des serveurs Octopus 1.4 dotés de 2 processeurs (CPU) et de 4 cartes graphiques (GPU). Cette première commande représente un montant total de près de 6 millions de dollars. Les nouveaux serveurs seront livrés avant la fin du mois de janvier 2021.

Coin Citadel est une société technologique américaine spécialisée dans la fourniture de puissance de calcul pour le minage de crypto-monnaies ; elle a très récemment pris la décision de se lancer également dans les paiements peer-to-peer (P2P) et la blockchain. La puissance de calcul CPU/GPU supplémentaire fournie par 2CRSi doublera la capacité dont dispose Coin Citadel actuellement et complétera celle de ses mineurs ASIC.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Constructeurs informatiques

Les prévisions d'IDC pour le marché mondial ne sont pas bonnes car, sur les prochaines années, les ventes des dernières générations de matériels ne pourront pas compenser le déclin du marché. Avec une décroissance annuelle moyenne de 2,4%, le marché mondial de l'informatique personnelle ne devrait plus peser que 365,7 millions d'unités en 2023, contre 402,2 millions prévus cette année. Comme souvent ce sont les livraisons de terminaux informatiques traditionnels qui devraient le plus reculer avec une baisse moyenne de 4,3% par an d'ici 2023. En revanche IDC prévoit que les portables ultra-fins devraient bénéficier d'une croissance annuelle moyenne de 5,5% pour atteindre 99,3 millions d'unités vendues dans cinq ans. Face à cet environnement difficile, certains acteurs optent pour une stratégie de niche. Ainsi Asus cible le marché des ordinateurs pour professionnels, un segment qui résiste mieux que le grand public. Il cible également le segment du jeu vidéo où il est entré en 2006.