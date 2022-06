Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client 2CRSi: contrat remporté en Ethiopie information fournie par Cercle Finance • 10/06/2022 à 09:57









(CercleFinance.com) - 2CRSi gagne 3% après l'annonce d'un nouveau contrat attribué à 2CRSi Middle East par un nouveau partenaire en Éthiopie, spécialisé dans le déploiement informatique, ayant choisi ses produits et solutions pour déployer son projet de centre de données périphérique.



Grâce à ce partenariat, 2CRSi étend sa couverture globale, visant des marchés prometteurs avec des besoins croissants. La première phase de livraison est prévue pour la fin juillet 2022 et, si elle est menée à bien, l'expansion se poursuivra en 2022 et 2023.



'Le marché africain a un énorme potentiel et cet accord est appelé à être répliqué très prochainement', déclare Alain Wilmouth, co-fondateur du constructeur français de solutions informatiques écoénergétiques haute performance.





Valeurs associées 2CRSI Euronext Paris +1.92%