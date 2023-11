Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client 2CRSi: contrat de 2 M$ avec une startup d'IA américaine information fournie par Cercle Finance • 23/11/2023 à 18:01









(CercleFinance.com) - 2CRSi annonce la signature d'un contrat d'une valeur de 2 millions de dollars avec 'l'une des entreprises d'IA les plus prometteuses des États-Unis'.



En effet, la startup américaine en question a choisi 2CRSi pour construire et déployer des serveurs Godì 1.8SR-NV8 pour le premier trimestre 2024.



'Ce déploiement aidera leur équipe de développeurs à tirer parti de la dernière technologie de NVIDIA pour entraîner leur modèle d'algorithme propriétaire, améliorant ainsi leur service pour les années à venir', indique 2CRSi.



La première livraison est fixée à la fin du 1er trimestre 2024.







Valeurs associées 2CRSI Euronext Paris 0.00%