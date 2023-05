Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client 2CRSi: contrat avec Thales Alenia Space pour une étude information fournie par Cercle Finance • 11/05/2023 à 14:18









(CercleFinance.com) - 2CRSi, constructeur de serveurs informatiques écoénergétiques, annonce avoir été retenu par Thales Alenia Space pour un projet d'étude portant sur le développement de systèmes informatiques embarqués pour les systèmes spatiaux.



Ce projet vise à concevoir les futurs systèmes (serveurs, stations de travail, cartes endurcies...) capables de répondre aux contraintes spécifiques des vols spatiaux, en nécessitant un minimum de modifications par rapport à un serveur classique.



Commercialement, ce contrat d'étude va venir encore renforcer la visibilité de 2CRSi à l'échelle internationale. Par ailleurs, avec Thales Alenia Space, cette première collaboration ouvre la voie à de futurs contrats dans le cadre des programmes spatiaux à venir.





Valeurs associées 2CRSI Euronext Paris +1.33%