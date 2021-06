2CRSI : comptes annuels en amélioration

(AOF) - 2CRSi a annoncé ses résultats annuels estimés pour l'exercice 2020-21. Pour rappel, la durée de l'exercice 2019-20 du concepteur et constructeur de serveurs informatiques éco-énergétiques haute performance était exceptionnellement de 14 mois (du 1er janvier 2019 au 29 février 2020). La date de clôture de l'exercice avait été fixée à fin février afin d'aligner l'arrêté des comptes avec ceux de Boston Limited et de présenter une situation plus conforme à la saisonnalité de l'activité traditionnellement forte sur les derniers mois de l'année calendaire.

Incluant la contribution du périmètre historique 2CRSi de 55,1 millions d'euros et de Boston Limited à hauteur de 108,2 millions d'euros, le chiffre d'affaires ressort à 163,3 millions d'euros, comparé à 141,1 millions d'euros pro forma sur 12 mois en 2019-20.

Ainsi, l'Ebitda estimé de l'exercice ressort à 7,3 millions d'euros, en hausse de 6,2 millions d'euros par rapport au pro forma de l'exercice 2019-20.

2CRSi a essuyé une perte nette, part du groupe, de 4,7 millions d'euros contre une perte de 2,9 millions au pro forma de l'exercice 2019-20.

Au 31 mai 2021, la trésorerie du groupe s'élève à 10,9 millions d'euros. S'y ajoutent des lignes de financement mobilisables pour un total de 7,2 millions d'euros (découvert bancaire, lignes de crédit à court terme non tirées).

En lien avec la crise sanitaire et ses conséquences sur la désorganisation de la logistique mondiale, les premiers mois de l'année 2021 voient la pénurie de composants électroniques se poursuivre et s'élargir pour désormais affecter l'ensemble des produits liés au stockage des données (contrôleurs, disques durs, flash) et les processeurs en plus des cartes graphiques, des modules de mémoire et des alimentations.

Comme déjà annoncé, si la situation invite à une vigilance accrue, 2CRSi dispose à ce jour de stocks suffisants (32,2 millions d'euros à fin février 2021) lui permettant de faire face aujourd'hui aux allongements de délais d'approvisionnement imposés par la pénurie.

Les premiers mois de l'exercice 2021-2022 s'inscrivent dans la continuité du second semestre de l'exercice précédent, avec un momentum commercial positif. Parmi les nouvelles commandes majeures enregistrées, le gain de plusieurs contrats avec le CERN (Organisation européenne pour la recherche nucléaire) pour un montant de chiffre d'affaires attendu qui dépassera 15 millions de dollars sur l'exercice en cours, ou encore avec la société de HPC et de cryptomonnaie EdgeMode pour un montant total de 2,3 millions de dollars.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Forte croissance prévue

Le marché mondial des PC devrait enregistrer une croissance de 35% au quatrième trimestre 2020 pouratteindre 143 millions d'unités,d'après le cabinet d'études Canalys.Au final le total des ventes de PC sur l'année 2020 devrait se situer à 458 millions d'unités, après un bond de 17%.La croissance devrait s'élever à1,4 % en 2021.

Au-delà de l'impact positif de la crise sanitaire, le secteur bénéficie de facteurs structurels qui devraient porter la croissance en 2021 et au-delà : le développement du travail à distance, l'apprentissage numérique et les nouveaux modes d'utilisation.