2CRSI : bien orienté après une analyse positive

(CercleFinance.com) - Le titre gagne +2% à la Bourse de Paris profitant de l'analyse de Portzamparc. Le bureau d'études est toujours à l'achat sur le dossier 2CRSI, sur lequel sa cible est de 8,3 euros. Les analystes saluent d'abord la récente acquisition de Boston Limited, riche de commerciaux (environ 50), en partenariats de distribution (environ 12), en revendeurs (environ 40) et en clients (environ 1 500). Un bon point pour les produits de 2CRSI. 'Nous pensons que le groupe a désormais tous les éléments en main pour assurer son développement', estime Portzamparc.

Valeurs associées 2CRSI Euronext Paris +1.89%