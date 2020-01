Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client 2CRSI : annonce avoir été choisi par Blade pour des serveurs Cercle Finance • 24/01/2020 à 10:21









(CercleFinance.com) - 2CRSi annonce ce vendredi avoir été choisi par Blade, spécialiste du cloud PC à destination des joueurs de jeux vidéo, pour la fourniture de serveurs pour un montant minimum de 25 millions d'euros. 'Pour accélérer sa dynamique de conquête en France et à l'international, Blade avait annoncé une levée de fonds fin octobre dans laquelle 2CRSi a pris une participation minoritaire. Cette augmentation de capital, associée au succès de ses nouvelles offres commerciales, permet aujourd'hui à Blade d'amorcer un nouveau cycle de prise de commandes en vue d'accroître ses capacités à servir les nouveaux clients de Shadow', explique 2CRSI. L'investissement porte sur une combinaison de serveurs OCtoPus (serveur de calcul) et ULYS (stockage des données).

Valeurs associées 2CRSI Euronext Paris +6.71%