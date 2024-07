Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client 2CRSi: accord de distribution avec Dynamic CCTV information fournie par Cercle Finance • 01/07/2024 à 18:03









(CercleFinance.com) - 2CRSi annonce la signature d'un accord de distribution stratégique avec Dynamic CCTV pour le Royaume-Uni et l'Irlande du Nord.



Selon 2CRSi, il s'agit 'd'une étape significative' dans sa stratégie d'expansion dans la région.



Dynamic CCTV, distributeur connu pour son fort soutien commercial aux revendeurs et intégrateurs, distribuera désormais toute la gamme de PC industriels et de solutions de périphérie de 2CRSi dans le cadre de ce nouvel accord.



Cette collaboration s'appuie sur leur longue relation, soulignant un engagement mutuel à fournir des technologies de pointe sur le marché.







Valeurs associées 2CRSI 3,72 EUR Euronext Paris +13,24%