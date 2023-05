288 institutions financières appellent les entreprises à publier leurs données environnementales

(AOF) - 288 institutions financières, représentant près de 29 000 milliards de dollars d'actifs, parmi lesquelles Schroders, La Française Asset Management, La Banque Postale, Ostrum et le groupe Pictet, appellent les entreprises « ayant un fort impact sur l'environnement » à divulguer leurs données environnementales par l'intermédiaire de CDP, principale plateforme de reporting environnemental pour les entreprises, les villes, les États et les régions. Les groupes ciblés incluent Dassault Aviation, Vetoquinol, Tesla, Volvo Group, Glencore, Saudi Aramco et Exxon Mobil.

Environ 50 000 grandes entreprises et PME cotées en bourse dans l'Union Européenne seront tenues de fournir des données environnementales dans le cadre de la directive sur les rapports de durabilité des entreprises (CSRD).

" L'accès à des informations standardisées, comparables et complètes constitue la pierre angulaire du secteur de l'investissement ", souligne Deepshikha Singh, responsable de l'intendance à La Française Asset Management. " En tant qu'investisseurs, nous dépendons de ces données pour éclairer nos décisions d'investissement, gérer les risques et répondre aux exigences réglementaires ". Il ajoute que " depuis sa création, CDP est une référence en matière de divulgation d'informations par les entreprises et continue d'être la principale source de données sur les risques environnementaux et les indicateurs clés de performance (climat, eau, forêts) ".

Depuis le lancement des campagnes annuelles de CDP en 2017, la participation des institutions financières a plus que quadruplé - augmentant en moyenne d'un tiers chaque année.