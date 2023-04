2023: Carmignac propose la diversification comme fil directeur pour l'investissement

(AOF) - « La diversification comme fil directeur pour les investisseurs en 2023 ». C’est ce que propose Kevin Thozet, membre du comité d’investissement de Carmignac, alors que « la corrélation négative entre le prix des actions et celui des obligations s’est rétablie au cours du trimestre »et ce « dans un moment de stress marqué, quand les investisseurs en avaient le plus besoin ». « Alors qu’il y a un an les actifs refuges étaient aux abonnés absents, la détention d’obligations cœurs a permis cette année d’amortir la baisse des marchés dans la tourmente de la crise bancaire », précise-t-il.

" Les marchés d'actions dont les valorisations ont tant souffert de la montée de la vague inflationniste devraient, pour les mois à venir, continuer de bénéficier du ralentissement de la hausse des prix amorcé à l'automne".

Par ailleurs, les principaux facteurs qui pourraient peser sur l'appétit pour le risque dans les mois à venir auront trait à cet " environnement récessionniste de plus en plus marqué ", " une perspective qui pourrait finir par peser sur les marchés d'actions et de crédit mais qui à l'inverse soutiendrait les obligations les mieux notées ".

" Une fenêtre d'opportunités s'est ouverte pour investir tant sur les marchés d'actions que sur les marchés d'obligations au cours des mois à venir, et " la séquence qui suivra pourrait la voir se refermer " : " la nouvelle équation énergétique ainsi que le pivot des autorités monétaires américaines " pourraient amener un " retournement " des effets de compensation entre actions et obligations.