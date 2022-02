2022 : un potentiel de hausse des marchés limité par le changement de cap monétaire

Par ailleurs, les stratégistes doivent placer les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) au cœur de chaque investissement, conclut-il.

A court terme, Laurent Gonon privilégie les portefeuilles équilibrés pour faire face au regain d'instabilité. Concernant le style de gestion des gérants actions, le segment " Value " (recherche de titres décotés) continue de bénéficier d'un déficit de valorisation important. Plus que jamais, le stock picking devrait retrouver toute sa pertinence au détriment des facteurs macroéconomiques directionnels, souligne Laurent Gonon.

Même si les fondamentaux des entreprises se sont considérablement améliorés l'an dernier et devraient rester globalement bons, la hausse des bénéfices sera moins forte en 2022 mais proche de leur moyenne historique.

