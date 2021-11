2022 s’annonce d’ores et déjà plus complexe que 2021

(AOF) - Après une année en sens unique marquée par une forte reprise de l’activité économique, 2022 s’annonce d’ores et déjà plus complexe, prévient Andrew McCaffery, Directeur des Investissements, Monde chez Fidelity. Croissance en décélération, inflation plus "résiliente" que prévue, normalisation des politiques monétaires, déclins des soutiens budgétaires et incertitudes sur la croissance chinoise sont autant de facteurs à prendre en compte pour bien appréhender l’année à venir.

Au-delà de ces aléas, la tendance des investisseurs en faveur d'une économie décarbonée devrait se renforcer, et ce, malgré les prix élevés de l'énergie, souligne l'expert.

Selon ce dernier, le contexte devrait générer des opportunités sur les marchés actions et obligations en se positionnant sur les entreprises à fort potentiel, notamment quant à leur transition vers des émissions nettes zéro.

" Nous entrevoyons un environnement de marché qui ne manquera pas de mettre en valeur toutes les qualités d'une gestion active ", conclut Andrew McCaffery.