2022 : le dollar fait de la résistance

(AOF) - Le dollar a été l’un des rares actifs à afficher une performance positive en 2022. L’euro a ainsi reculé de près de 7% depuis le 1er janvier contre la devise américaine. Un euro ne permet plus d’obtenir que 1,0611 dollar. La devise américaine a bénéficié de son statut de valeur défensive dans un contexte géopolitique très tendu du fait de la guerre en Ukraine. Elle a aussi été soutenue par le resserrement agressif de la politique monétaire de la Fed. Jerome Powell a augmenté à quatre reprises son principal taux directeur entre juin et novembre, de 75 points de base à chaque fois.

La Banque centrale américaine a été plus agressive que la BCE, ce qui a contribué à rendre la monnaie américaine plus attrayante pour les investisseurs. L'euro a atteint un plus bas en séance contre le dollar le 28 septembre à 0,9534 dollar.

La devise américaine a perdu une partie de ses gains en fin d'année, en raison des anticipations de ralentissement du rythme de la hausse des taux en décembre, et aussi des anticipations de baisse des taux au second semestre 2023, même si ce dernier scénario a été rejeté par Jerome Powell. Les cambistes ont également été surpris par la détermination de Christine Lagarde à lutter contre l'inflation lors de la dernière réunion de la BCE en décembre.