2022 : hausse de 14% des contrats d'apprentissage en France

(AOF) - Quelque 811.500 contrats d’apprentissage ont été signés dans le privé en 2022, soit une hausse de 14 % par rapport à 2021, selon le bilan du ministère du Travail rendu public hier soir. Si l’on ajoute ceux du secteur public, on arrive à un total de 837 000 contrats signés. Si la hausse est moins spectaculaire que ces deux dernières années (+46 % en 2020 et +38 % en 2021), elle reste en ligne avec l’objectif de l’exécutif d’atteindre un million de contrats signés par an d’ici 2027.

Deux tiers des contrats sont signés avec des entreprises de moins de 50 salariés. Les services (avec 73% des contrats signés) se taillent la part du lion, devant l'industrie (14%) et la construction (11%). Deux jeunes sur trois sont en emploi six mois après la fin de leur apprentissage. Ce chiffre grimpe à 73% dans le secteur énergie/chimie/métallurgie, en tête devant transport/manutention/magasinage (72%) et mécanique/structures métalliques (71%).

La dynamique a aussi été boostée par les aides exceptionnelles décidées pendant la crise. Cette prime - 5 000 euros pour un mineur, 8.000 pour un majeur - a rendu le coût de la première année quasi nul pour l'employeur. Et les formations du supérieur y sont éligibles, ce qui n'était pas le cas pour les aides existant avant la crise Covid-19.

Cette prime a été remplacée au 1er janvier par une aide unique de 6 000 euros versée à toutes les entreprises pour tous les contrats conclus avec un alternant, mineur comme majeur, pour la première année du contrat. Elle sera maintenue jusqu'à la fin du quinquennat.