2021, une année placée sous le signe du rétablissement économique

(AOF) - Après une année 2020 plutôt chaotique, marquée par un choc sanitaire mondial et une récession économique historique, 2021 laisse entrevoir une accalmie. « L'ensemble des économies devraient se rétablir grâce à la mise sur le marché de vaccins 'efficaces' contre la Covid-19, seule issue pour relancer l'activité », indique OFI AM, dans ses perspectives 2021.

La phase de reprise sera probablement sensible et assez soutenue avec une progression de l'économie mondiale estimée entre 5 et 6% pour 2021, d'environ 4,5% aux Etats-Unis, de près de 6% en zone Euro et de 8 à 9% en Chine, détaille le gestionnaire d'actifs.

Les marchés ont déjà commencé à anticiper ce rétablissement économique ce qui signifie que les bénéfices des entreprises vont également s'afficher en nette amélioration cette année.

Du côté des taux d'intérêt, pas de surprise à attendre de la part des banques centrales, selon OFI AM. Les banques centrales vont rester accommodantes en raison du surplus de dettes engendrées par la crise qu'il va falloir financer. Le gestionnaire d'actifs estime que les taux directeurs ne devraient donc pas bouger et se maintenir à des niveaux très bas et que les programmes de Quantitative Easing seront maintenus.