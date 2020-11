2021 : Groupama Asset Management confiant sur les actions

(AOF) - Selon un phénomène d'«élastique conjoncturel» assez puissant, Groupama Asset Management table sur un retour aux niveaux de croissance d'avant crise sanitaire, à l'horizon de septembre 2021 Outre-Atlantique, de décembre 2022 en Zone euro.

Concernant les marchés boursiers, les niveaux de valorisation sont dans l'ensemble élevés,en absolu. Mais en comparaison aux autres classes d'actifs et aux taux sans risque, la classe d'actifs demeure attrayante. "Nous conservons une lecture constructive des marchés actions, compte tenu de leur orientation positive à moyen terme. Le mouvement d'élastique conjoncturel et de rattrapage de la consommation des ménages à l'issue des mesures de confinement, devraient soutenir la progression des marchés boursiers" précise Gaëlle Malléjac, directrice des investissements chez Groupama Asset Management.

Pour 2021, le potentiel de rebond des actions semble plus important en Europe qu'Outre-Atlantique dans la mesure ou les économies "physiques" (industrielles et cycliques, plutôt caractéristiques du Vieux Continent) seront plus sensibles au rattrapage que les économies "digitales" (davantage caractéristiques des Etats-Unis).

Sur les marchés actions, l'équipe sélectionne des valeurs bénéficiant de tendances structurellement favorables, portées notamment par l'innovation ou une croissance de niche.

"Nous identifions des sociétés à fort potentiel dans les secteurs de l'innovation (IT, spécialistes du numérique, du hardware ou de la 5G), de la santé et des biotechnologies ou encore des infrastructures (utilities, biens d'équipement) qui ont un grand rôle à jouer dans les transitions environnementale et numérique et vont être soutenus par les plans de relance", détaille Gaëlle Malléjac.

Les valeurs cycliques qui seront sensibles à l'impact positif du déconfinement sont également repondérées en portefeuille depuis l'été dernier. Il s'agit d'entreprises européennes issues par exemple des secteurs de la construction, de la chimie, de l'automobile et qui bénéficieront de l'effet de report, partiel ou total, des achats de consommation des agents économiques.

"Enfin, nous identifions aussi des opportunités sur les valeurs exposées aux marchés émergents, en particulier asiatiques et chinois. Nous ciblons des valeurs sensibles à la consommation (automobile, luxe, spiritueux). Dans une optique moyen terme, nous favorisons les entreprises présentant des business modèles à l'échelle locale ou multi-locale plutôt que globale. Ces valeurs seront moins sensibles aux risques sur les chaines d'approvisionnement et aux enjeux environnementaux et bénéficieront du retour à la régionalisation des échanges. Cet aspect structurel sera de plus en plus déterminant" conclut Gaëlle Malléjac.