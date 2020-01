2020 sera plus favorable aux actifs risqués, assure Evli

(AOF) - En 2019, la tendance en termes d'allocation était de délaisser les actions au profit d'actifs moins risqués, observe Petter von Bonsdorff, directeur du Développement International chez Evli. En effet, l'actualité n'a pas été très encourageante pour les investisseurs, et la méfiance généralisée sur les marchés a laissé de nombreux budgets de risque sous-utilisés. Compte tenu de la faible volatilité actuelle et de l'amélioration des attentes vis-à-vis des marchés, les investisseurs semblent aujourd'hui trop prudents, estime le professionnel.

Néanmoins, avec des taux qui resteront bas, Evli prévoit en 2020 un retour des flux d'investissements vers les actifs risqués comme les actions, les obligations corporate, le High Yield et l'immobilier. Cette année, le besoin de rendement sera donc encore plus prononcé et pourrait notamment annoncer une reprise des actions value, en particulier en Europe.