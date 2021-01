2020 restera un grand cru... (Bourrelier Group)

L'importance des résultats ci-dessus peut être mise en perspective : la dernière fois que le groupe a dépassé €10m de résultat d'exploitation sur le Benelux remonte à 2011 et ce pour l'ensemble de l'exercice 2011. Avant mise à jour de nos projections, nous tablions sur €5m en exploitation pour l'ensemble de l'année 2020

Les résultats du 1er semestre de Bourrelier Group sont dans la continuité de ceux observés auprès de ses concurrents de la distribution de bricolage. La variation de 18 % du chiffre d'affaires sans progression notable de frais de personnel est à l'origine d'une belle progression du résultat d'exploitation. La marge brute (36.7% ; +270bp) est aussi soutenue par l'absence de pression sur les prix dans un marché animé par une forte demande. Il est clair depuis les publications des différents distributeurs de bricolage que les budgets libérés par l'absence de voyage/vacances ont été en partie consacrés à l'amélioration de l'habitat et au jardinage dans un contexte météo très favorable.

Le groupe est naturellement prudent sur la deuxième partie de l'année, les achats du 1er semestre n'ayant pas vocation à être répétés et les confinements ayant repris. On notera aussi un écart notable de performance entre les magasins belges (+10%) et bataves (+27%) suggérant qu'une projection linéaire est sans doute hasardeuse. Nous recalons nos anticipations de CA 2020 à €251m et celles de 2021 à €230m soit €5m au-dessus du chiffre précédent mais fragilisé par le confinement hollandais de début 2021. L'impact sur le résultat est abordé dans la section 'impact'.

Le groupe Bourrelier n'ayant en principe pas vocation à étendre ses actifs de distribution de bricolage au Benelux voit donc mécaniquement s'élargir sa position de trésorerie consolidée. Cette progression est d'une trentaine de millions d'Euro suivant la lecture que l'on fait d'un BFR générateur de cash-flow. La position de trésorerie groupe s'améliore de €24m pour ce seul 1er semestre et porte la trésorerie consolidée, c'est-à-dire après réintégration des leasings au bilan (IFRS 16) à €160m env. Il faudra donc attendre le paiement de dividendes par les deux entités d'exploitation Benelux pour en mesurer l'impact au niveau de la maison mère. Il devrait être de l'ordre de €30m et porter la trésorerie nette de la maison mère au-delà des €300m.

Investissements

Holding familial à vocation patrimoniale, Bourrelier Group entend diversifier ses actifs. Les premières acquisitions confortent l'idée que les procédures sont en place mais que le groupe reste très prudent face à des valorisations toujours excessives.

La structure faîtière a ainsi procédé au 1er semestre à ses premiers investissements significatifs. Dans un groupe hôtelier (Pierre Properties Hotels/PPH) dans un premier temps ayant vocation à développer son patrimoine. La mise de départ est donc limitée à quelques millions d'euros. Les actifs à venir seront portés par des SPV en principe détenues majoritairement, avec PPH ayant en charge la gestion. Les territoires d'exploitation sont des 3 étoiles ou plus sur Paris. Les affaires ne sont pas engagées à fin 2020.

L'autre investissement, réalisé en fait au 2nd semestre (Juillet), porte sur une entreprise industrielle aux produits reconnus mais laissés à l'abandon en termes de développement. Il s'agit des roues de vélos de course sous la marque Mavic, bien connue des amateurs. Le prix payé à la barre du tribunal est modeste (€2m) puisqu'il s'agit de relancer l'affaire autant en marketing qu'industriellement. Bien sûr il est intéressant de voir que Bourrelier Group a su convaincre les parties qu'il était en mesure de redonner à cette affaire tout son lustre et de la développer a priori dans un marché porteur. Le chiffre d'affaires d'une cinquantaine de millions et l'effectif (100 personnes env.) auront un impact perceptible sur les comptes consolidés (cf infra)

La cotation de Bourrelier Group longtemps suspendue dans l'attente d'un dire de la Cour d'Appel (suite à une décision de l'AMF requérant une offre de retrait à l'avantage de certains actionnaires minoritaires) devrait reprendre. Le dire de la Cour devrait conduire à un retrait de la cote