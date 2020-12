2020, l'année du cygne noir, souligne Generali Investments

(AOF) - La pandémie de Covid-19 et ses répercussions étonnamment divergentes sur l'économie réelle (" High Street ") et les marchés financiers (" Wall Street ") font de 2020 un " cygne noir " pour les livres d'histoire, souligne l'équipe de Vincent Chaigneau, Directeur de la recherche de Generali Investments. Peu de gens auraient même envisagé le risque qu'un nouveau virus comme le Covid 19 provoque plus de 72 millions d'infections et 1,6 million de décès en moins d'un an, observe-t-elle.

Alors que l'économie mondiale a subi sa plus grave récession depuis la Seconde Guerre mondiale, avec des conséquences économiques durables, l'effondrement des marchés financiers s'est avéré de courte durée.

Une réponse politique rapide et massive et des progrès rapides en matière de recherche sur les vaccins ont été la clé du rebond massif des actifs à risque, le MSCI World ayant progressé de 13,5 % par rapport à l'année précédente (et de 2/3 par rapport au creux de mars !). Les rendements ayant atteint un plancher, même les marchés des titres à revenu fixe se sont bien comportés, commente Generali Investments.

Alors que le Covid-19 continue de frapper, un rebond économique tiré par le vaccin devrait soutenir les actifs à risque l'année prochaine, estiment les professionnels. Dans un contexte d'inflation dormante et de soutien important de la politique monétaire, les rendements européens resteront très bas pendant encore longtemps.