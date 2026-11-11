11 novembre : l'IA rallume la flamme dans un marché déserté

En ce jour de commémoration de l'armistice de 1918, les investisseurs brillent par leur absence à Paris, comme en témoignent les volumes faméliques : à peine 500 millions d'euros ont été échangés depuis l'ouverture sur le principal indice français. Cette faible activité n'empêche toutefois pas le CAC 40 de progresser de 0,35%, à 8 307 points, porté par le réveil des valeurs technologiques.

La défiance envers l'intelligence artificielle serait-elle déjà en train de se dissiper ? Hier soir, les résultats de CoreWeave, largement supérieurs aux attentes, ont rassuré la planète finance sur la dynamique des investissements dans l'IA, tandis que les préparatifs d'une introduction en Bourse d'Anthropic semblent raviver un enthousiasme qui s'était quelque peu essoufflé ces dernières semaines.

Ce regain d'appétit profite en premier lieu aux fabricants de semi-conducteurs. Le secteur est en ébullition sur le Vieux Continent, avec 10% pour Soitec, 7,1% pour Infineon, 6% pour ASM International, 5% pour BESI et 3% pour ASML.

STMicroelectronics s'affiche aussi en tête du CAC 40 ( 4,1%). L'indice parisien est aussi tiré par la dynamique des spécialistes des infrastructures électriques, à l'instar de Schneider Electric ( 2,5%) ou Legrand ( 1,6%).

La tendance est également positive sur les autres grandes places européennes, avec un DAX 40 en hausse de 0,6%, tandis que le Footsie 100 s'adjuge 0,3%.

Les cours de l'or noir repartent à la hausse

Sur le front des matières premières, les tensions énergétiques restent au coeur des préoccupations. Après plusieurs jours de détente, les cours du pétrole repartent en légère hausse, avec un Brent à 92,9 USD ( 0,9%) et un WTI à 86,7 USD ( 0,7%). En parallèle, les perturbations persistantes des livraisons de GNL qatari commencent à fragiliser les relations commerciales de long terme.

"On savait déjà que le Qatar peinait à rétablir ses exportations de GNL ; or, le groupe polonais Orlen a désormais résilié l'un de ses deux contrats à long terme avec QatarEnergy - portant sur 1 million de tonnes par an (Mtpa) jusqu'en 2034 - en raison de défauts de livraison prolongés", rapporte ce matin Frédéric Lorec, analyste hydrocarbures chez AlphaValue.

"Il s'agit de la première résiliation de contrat connue depuis le début du conflit ; elle confirme que les perturbations ne touchent plus seulement l'approvisionnement physique, mais aussi les relations commerciales à long terme", ajoute le spécialiste.

A ces tensions énergétiques s'ajoutent les incertitudes monétaires. Les marchés doivent composer avec le dernier chiffre de l'inflation américaine, ressorti légèrement supérieur aux attentes, ce qui ravive les craintes d'un nouveau durcissement de la politique monétaire de la Fed dès le mois de décembre.

"Les marchés anticipent désormais, pour la Fed, une hausse supérieure à un palier standard (25 points de base). Les attentes en matière de hausse des taux se sont également accrues concernant la Banque centrale européenne (BCE)", note-t-on chez Commerzbank.

Pour l'heure, ces anticipations ne provoquent toutefois pas de remous majeurs sur le marché obligataire. Les rendements évoluent peu, avec un Bund à 10 ans à 3,30% et une OAT de même échéance à 4,79%, soit un spread de 149 pb.

Les valeurs en mouvement

Du côté des valeurs, plusieurs annonces animent également la cote parisienne. Thales (-0,7%) va accélérer la livraison de deux radars militaires à la Roumanie. L'acquisition doit être financée par le programme européen de réarmement Security Action for Europe (SAFE).

Par ailleurs, GTT gagne 1,6%, soutenu par une note plus favorable des analystes de Morgan Stanley après la récente sous-performance du titre.

Ailleurs en Europe, les publications d'entreprises réservent des fortunes diverses. Siemens Energy (8,4%) signe la plus forte hausse du DAX 40 après avoir bouclé un exercice 2026 record, marqué par l'atteinte ou le dépassement de l'ensemble de ses objectifs financiers relevés et par le retour à l'équilibre de sa division éolienne Siemens Gamesa.

A Zurich, Swiss Life cède 2,2%, malgré la publication de primes en hausse sur les neuf premiers mois de 2026, soutenues notamment par une forte demande pour les produits d'assurance-vie à prime unique.

La sanction est bien plus sévère pour CSG, qui plonge de 18% après avoir dévoilé des résultats décevants, pénalisés par des décalages de livraisons et une dégradation de sa rentabilité. Le groupe de défense tchèque a surtout revu à la baisse son objectif de marge opérationnelle pour l'ensemble de l'année.

Enfin, dans le secteur pharmaceutique, Merck KGaA ( 0,4%) a reçu l'approbation de la FDA pour son médicament oral quotidien Pimjetmi, en tant que traitement systémique des adultes atteints de tumeurs ténosynoviales à cellules géantes (TGCT) symptomatiques.