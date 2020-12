Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client 1000mercis : AGE du 12 janvier à huis clos Cercle Finance • 29/12/2020 à 13:52









(CercleFinance.com) - 1000mercis, spécialiste du data marketing, déclare que son assemblée générale extraordinaire (AGE) du 12 janvier 2021 se tiendra à huis clos, au siège social de la société, hors la présence physique des actionnaires. 'En conséquence, aucune carte d'admission ne sera délivrée et nous vous invitons à exercer vos droits d'actionnaire en votant par correspondance ou en donnant mandat au président de l'assemblée générale', précise-t-il à l'adresse de ses actionnaires.

