10 800 emplois créés dans le secteur privé en France en janvier

(AOF) - Le secteur privé en France a enregistré la création de 10 800 emplois en janvier 2020, selon les résultats du Rapport National sur l'Emploi en France d'ADP. « Les services aux entreprises et le commerce ont été les principaux moteurs de la création d'emploi en janvier », a expliqué Ahu Yildirmaz, vice-présidente et co-directrice de l'institut de recherche d'ADP. « L'industrie et les services financiers ont légèrement progressé alors que l'immobilier et les transports ont perdu des emplois », a-t-elle ajouté.