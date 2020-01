Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client 1.470 personnes évacuées de campements de fortune dans le nord de Paris Reuters • 28/01/2020 à 13:09









(Actualité avec communiqué de la préfecture de police) PARIS, 28 janvier (Reuters) - Les forces de l'ordre ont évacué mardi matin 1.470 personnes de campements de migrants et toxicomanes porte d'Aubervilliers, dans le nord de Paris, une vaste opération qui fait suite au démantèlement de deux camps en novembre porte de la Chapelle. Les autorités défendent des initiatives de mise à l'abri de personnes "en situation de détresse". La maire de Paris Anne Hidalgo, présente mardi matin porte d'Aubervilliers, a souhaité que la situation "s'apaise" dans le quartier "qui doit pouvoir retrouver une vie normale". La situation des migrants et toxicomanes qui dorment dans la rue à Paris et sa périphérie oppose de longue date la mairie de Paris au gouvernement, Anne Hidalgo accusant l'Etat de "laisser prospérer l'indignité et le chaos" par son inaction. Selon un communiqué de la préfecture de police de Paris, 1.436 personnes (1.187 hommes isolés et 249 personnes en famille) ont été prises en charge, sans incident, et orientées vers des hébergements provisoires en Ile-de-France. Trente-quatre toxicomanes - 25 hommes et neuf femmes - ont également été évacués. Des patrouilles de police veilleront à éviter toute réinstallation. (Nicolas Delame et Sophie Louet, édité par Jean-Michel Bélot)

