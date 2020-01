Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client +1,4% de ventes en comparable durant les fêtes Cercle Finance • 15/01/2020 à 13:58









(CercleFinance.com) - Target annonce une croissance de 1,4% de ses ventes en données comparables sur les mois de novembre et décembre 2019, à comparer à une progression de 5,7% observée sur la période correspondante de l'exercice précédent. En dépit de ces performances sous les attentes pour la période des fêtes, le distributeur alimentaire à bas prix maintient ses objectifs de BPA pour son quatrième trimestre, qui devrait être le onzième de suite avec une croissance des ventes en comparables. Par ailleurs, Target fait part de la démission de sa directrice des magasins Janna Potts, à laquelle succède Mark Schindele, précédemment en charge des propriétés. Janna Potts restera au sein du groupe dans une fonction de conseillère jusqu'au 1er mai.

Valeurs associées TARGET NYSE 0.00%