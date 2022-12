Zyad Ibhais : "Mon frère a passé trop de temps en prison"

Abdullah Ibhais entame sa deuxième année de prison au Qatar. Autrefois cadre du Comité Suprême chargé de l'organisation de la Coupe du monde au Qatar, l'homme a été incarcéré pour une présumée affaire de pots-de-vin. Son frère ainsi que de nombreuses instances internationales soupçonnent plutôt une punition pour avoir refusé de couvrir un scandale impliquant des travailleurs exploités sur les chantiers des stades. Les comptes rendus de son procès racontent un jugement expéditif, sans preuves. Entretient avec Zyad Ibhais, son frère, qui a également fourni à So Foot plusieurs captures de conversations WhatsApp d'Abdullah et de sa direction allant dans ce sens.

Une manifestation de 5000 travailleurs a éclaté dans le district d'Al Shahaniya, à 40 kilomètres au nord-est de la capitale. Ils ont bloqué l'autoroute de Dukhan et ont annoncé une grève générale. On disait que certains de ces travailleurs étaient liés à la Coupe du monde alors Abdullah qui était le chef des relations médias et des réseaux sociaux arabes du Supreme Committee for Delivery & Legacy (SC) est allé les rencontrer avec des collègues. Sur place, il a vu de ses propres yeux tous ces travailleurs sans électricité en plein été au Qatar, sans eau, sans nourriture, avec des mois de retard de paiement. Certains étaient bien liés aux chantiers de la Coupe du monde. Ils participaient à la construction des stades d'al-Bayt et celui d'Education city. Il s'est pris en vidéo avec ces manifestants pour l'envoyer à ses supérieurs et leur montrer que certains de ces ouvriers devaient être aidés par le SC. À l'époque, un groupe Whatsapp appelé "Crisis Comms" (dont les conversations ont pu être consultées par So Foot) s'était créé pour échanger sur des stratégies de communication à adopter pour éviter un scandale national. Hassan Al Thawadi, secrétaire général du Comité suprême, a demandé à Abdallah de publier un communiqué et d'affirmer que ces travailleurs n'avaient rien à voir avec la construction des stades de la Coupe du monde. Mais mon frère a refusé d'adopter la stratégie du mensonge, car il pensait qu'elle pourrait nuire à l'image du pays et de sa Coupe du monde. Il voulait que ces erreurs soient corrigées pour les travailleurs et ensuite il pensait formuler un communiqué de presse dans lequel le SC avouerait avoir fauté, tout en mettant en évidence les rectifications.