Reuters • 07/11/2020 à 18:57









Zverev et Medvedev en finale par Samuel Messberg (iDalgo) Ce samedi avaient lieu les deux demis-finales du Rolex Paris Masters avec deux beaux matchs au programme. Le premier opposait Daniil Medvedev à Milos Raonic et c'est le Russe qui s'est imposé deux manches à rien sur le score de 6-4/7-6 afin de se qualifier pour sa première finale ici à Paris. Il y affrontera Alexander Zverev vainqueur en deuxième rotation de Rafael Nadal aussi en deux manches 6-4/7-5 dans un scénario relativement similaire avec peu de rythme et peu de mise en difficulté sur les mises en jeu. La finale aura lieu demain aux alentours de 14h. Ce sera la septième confrontations entre les deux hommes, et grand avantage à l'Allemand qui a remporté 5 des 6 cnfrontations qui ont déjà eu lieu.

