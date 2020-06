Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zverev, Cilic et Coric rejoignent l'Adria Tour Reuters • 03/06/2020 à 16:25









par Matthieu Cointe (iDalgo) Le tableau de l'Adria Tour est complet. Le tournoi humanitaire à l'initiative de Novak Djokovic est prêt à débuter. Après Alexander Zverev, Borna Coric et Marin Cilic ont rejoint la liste des joueurs engagés pour la compétition. Ces noms s'ajoutent à ceux de Viktor Troicki, Damir Dzumhur, Dominic Thiem, Grigor Dimitrov, et bien sûr, le maître de cérémonie, Novak Djokovic. Le tournoi se déroulera aux Balkans du 13 juin au 5 juillet. Il débutera à Belgrade, en Serbie, puis passera par la Croatie, le Monténégro et finira en Bosnie-Herzégovine (Banja Luka puis Sarajevo), si les infrastructures le permettent. Les huit participants seront répartis en deux poules de quatre. Les deux premiers de chaque poule disputeront la finale.

