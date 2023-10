Zurutuza : « Je n’avais pas envie de retourner dans le monde du football »

En dépit de ses passeports français et espagnol, David Zurutuza se revendique basque. Ses 303 matchs au milieu de terrain de la Real Sociedad n'y sont pas pour rien. Alors que le club de Saint-Sébastien retrouve la Ligue des champions cette saison, lui a pris il y a trois ans et en pleine pandémie le chemin de l'anonymat.

La Real Sociedad retrouve cette année le parfum de la Ligue des champions, dix ans après sa dernière participation durant laquelle vous étiez un élément important de l’équipe entraînée par Jagoba Arraste. Quels souvenirs en gardez-vous ?

Un super souvenir. Le plus beau est sûrement le match à Lyon (en barrages, NDLR) que l’on va gagner 2-0 avec un retourné d’Antoine Griezmann. Il y avait une très grosse équipe de Lyon que l’on a battue deux fois. Après, physiquement, c’est un autre niveau… Ce sont les meilleurs d’Europe et on a eu des matchs extrêmement compliqués où j’ai énormément appris (la Real, dans un groupe avec Manchester United, le Bayer Leverkusen et le Shakhtar Donetsk, avait terminé à 0 point, NDLR) .…

Propos recueillis par Emmanuel Hoarau, à Saint-Sébastien pour SOFOOT.com