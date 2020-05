Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zubizarreta quitte l'Olympique de Marseille Reuters • 15/05/2020 à 15:56









par Matthieu Cointe (iDalgo) Andoni Zubizarreta n'est plus le directeur sportif de l'Olympique de Marseille. Le club phocéen a officialisé le départ de l'Espagnol jeudi soir dans un communiqué. Arrivé en 2016, il était le premier personnage important recruté par Jacques-Henry Eyraud au management et marquait le début du "Champions Project". Après quatre années de collaboration, les deux parties se sont séparées d'un "commun-accord" selon le club. Andoni Zubizarreta était aussi l'une des principales raisons de la venue d'André Villas-Boas à la tête de l'équipe. Le coach olympien avait déclaré dès son arrivée que son avenir était "intimement lié" à celui de son directeur sportif. Jacques-Henry Eyraud a rencontré son entraîneur mercredi pour évoquer la saison prochaine.

