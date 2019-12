Zozulya, un Roman politique

Visé par les chants de supporters de son ancien club, le Rayo Vallecano, qui l'ont qualifié de "nazi" ce dimanche lors d'une rencontre de D2 espagnole, l'international ukrainien Roman Zozulya, qui soutient les milices paramilitaires qui combattent l'annexion russe dans le Donbass, doit composer avec une polémique politico-sportive complexe. Un contexte délicat, pimenté ce lundi par Kiev et le chef d'état Volodymyr Zelensky, qui a profité de l'affaire pour soutenir son concitoyen.

Zozulya accusé d'être un nazi par les fans du Rayo, le match contre Albacete suspendu

Tambouille politique

Les années passent mais Vallecas, le quartier de Madrid où évolue le Rayo Vallecano, n'oublie pas Roman Zozulya. Fin janvier 2017, l'international ukrainien (33 sélections), propriété du Bétis, rejoignait le Rayo en prêt. Sauf que rien ne se passait comme prévu. Dès février, Zozulya devait prendre ses cliques et ses claques pour retourner à Séville, avant de signer avec Albacete en septembre de la même année. Le problème ? Le joueur soutient ouvertement les milices qui combattent les séparatistes pro-russes dans l'est de l'Ukraine, dont certaines seraient proches d'une ultra droite identitaire et nationaliste. Rien de bien compatible avec de nombreux fans du Rayo, dont la politisation penche notoirement à gauche du spectre politique.Alors forcément, quand, deux ans plus tard, Zozulya, qui a depuis signé à Albacete, affronte ce dimanche le Rayo Vallecano dans la banlieue de Madrid, les retrouvailles sont explosives : qualifié de nazi par de nombreux fans, conspué en tribunes, l'attaquant fait l'objet d'attaques qui conduisent les joueurs d'Albacete à refuser de continuer la rencontre et l'arbitre à suspendre le match. Fin de l'histoire ? Non. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, élu en avril dernier, ne s'est pas privé d'ajouter son grain de sel à ce décor : "", écrivait ce dernier sur Facebook en ajoutant que Zozulya était "".Le chef d'état ukrainien n'était pas le seul à soutenir publiquement Zozulya. La porte-parole de la diplomatie Lire la suite de l'article sur SoFoot.com