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Zoubir est libre
information fournie par So Foot 08/09/2026 à 19:27
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Zoubir est libre

Zoubir est libre

L’ancien clermontois Famara Diédhiou devra faire sans lui. Lui, c’est Abdellah Zoubir , un des bols d’airs de la campagne de Ligue des champions 2025-2026. Débutant en C1, le milieu offensif avait permis à son club de Qarabağ de battre Benfica (3-2) la saison dernière. Après plus de 350 matchs en Azerbaïdjan, le Français de 33 ans s’était engagé dans le club saoudien d’Al-Orobah cet été, mais son club n’a jamais pu enregistrer son nouveau contrat.

Comme le raconte L’Équipe , l’ancien lensois avait signé son nouveau bail, mais ses dirigeants lui ont expliqué qu’il ne pourra pas jouer : la ligue saoudienne n’a pas homologué son contrat. La raison ? Al-Orobah n’aurait pas assez de garanties financières . Zoubir n’aura donc pas l’occasion d’évoluer en Saudi First Division, la deuxième division du pays.…

UL pour SOFOOT.com

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