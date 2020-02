Zoo de Pont-Scorff : le rhinocéros Jacob tué par la "captivité"

C'était une analyse attendue par les défenseurs des animaux. Rewild, un regroupement de sept associations, qui a racheté le zoo de Pont-Scorff en décembre 2019 vient de dévoiler le bilan de l'autopsie de Jacob, un rhinocéros noir mort le 31 décembre. Selon l'examen, l'animal serait mort de "faim et de fatigue", explique Ouest-France. Le rachat du zoo de Pont-Scorff en décembre 2019 avait eu un certain retentissement médiatique. A l'époque, l'association Rewild soutenue par l'animateur Stéphane Bern, l'acteur Pierre Niney ou le journaliste Hugo Clément, avait réussi à collecter 650 000 euros grâce à un appel aux dons. L'objectif ? Racheter le zoo de Pont-Scorff dans le Morbihan, en proie à des difficultés financières récurrentes. L'équipe annonçait alors son ambition de préparer les 561 animaux du zoo à être remis en liberté. Mais Jacob, un rhinocéros noir, est mort quelques jours plus tard, le 31 décembre. Le 2 janvier 2020, une autopsie a été réalisée et l'organisation Rewild vient d'en dévoiler les résultats sur sa page Facebook. Lire aussi Quand les animaux sont victimes de discrimination"Un vieillard avant l'âge"Le document pointe plusieurs causes au décès de Jacob, le rhinocéros âgé de 18 ans. Alors qu'un animal de cette espèce peut vivre "jusqu'à 50 ans dans la nature", la captivité aurait joué un rôle central. Ainsi, il souffrait de "lésions buccales sévères" qui l'empêchaient de s'alimenter...