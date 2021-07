Zoo de Beauval: la femelle panda Huan Huan attend des jumeaux

Echographie pratiquée sur la femelle panda Huan Huan, au zoo de Beauval à Saint-Aignan dans le Loir-et-Cher, le 23 juillet 2021 ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

Huan Huan, la femelle panda prêtée par la Chine au ZooParc de Beauval (Loir-et-Cher), attend des jumeaux, a annoncé vendredi le zoo à l'AFP.

"On a vu le deuxième dans l'autre corne de l'utérus", a indiqué Lucie Brisson, la vétérinaire qui a pratiqué la deuxième échographie vendredi à Saint-Aignan (Loir-et-Cher).

Une première échographie réalisée mardi avait montré la présence d'un embryon de bébé panda, mesurant 1,74 cm.

Ce premier embryon mesure désormais 3,36 cm. "Les mesures n'ont pas été encore faites sur le deuxième car Huan Huan a bougé" pendant l'examen, a précisé la vétérinaire.

"Ça arrive souvent les jumeaux chez les pandas. C'est pour ça que l'on a cherché le deuxième", a indiqué M. Brisson, ajoutant que la mise est bas était toujours prévue fin juillet ou début août.

Huan Huan au zoo de Beauval à Saint-Aignan dans le Loir-et-Cher, le 20 mars 2021 ( AFP / Guillaume SOUVANT )

Fin mars, les deux pandas géants, Huan Huan et Yuan Zi, l'une des principales attractions du zoo, avaient tenté de s'accoupler, sous l'oeil des vétérinaires et soigneurs. Une insémination artificielle avait également été réalisée par précaution, la femelle panda n'étant féconde que 24 à 48 heures par an.

Grâce à cette technique, Huan Huan avait déjà donné naissance à Yuan Meng, le 4 août 2017. Agé de 4 ans, le premier panda né en France pèse désormais plus de cent kilos. Huan Huan avait alors aussi donné naissance à des jumeaux, mais seul Yuan Meng avait survécu.

