Zoo d'Amnéville : polémique après le tronçonnage du cadavre d'un ours

Déjà au c?ur de la polémique depuis que 120 de ses salariés ont décidé de l'attaquer aux prud'hommes, dénonçant des pratiques douteuses, le zoo d'Amnéville (Moselle) fait à nouveau parler de lui. Comme le rapporte France Bleu, le zoo aurait essayé de se débarrasser du cadavre d'un de ses ours polaires, le regretté Olaf, dans une déchèterie. L'entreprise qui gère le site d'Aboncourt, spécialisé dans le retraitement des déchets ménagers, a d'ailleurs confirmé l'information à France Bleu.Les faits remontent à l'été 2018. Le 27 juillet, celui qui avait fait la fierté du parc zoologique s'éteint dans son sommeil. Olaf est alors âgé de 31 ans. « Il est mort paisiblement », confie un ancien salarié à France Bleu. Jusqu'ici, rien à signaler. Problème néanmoins, la canicule fait rage et la direction souhaite se débarrasser au plus vite du corps sans vie de l'ours polaire Olaf. Elle fait donc appel à une société de transport de Rombas. Lire aussi Fichage, mort des animaux... Le zoo d'Amnéville dans la tourmente judiciaireUn lion mort également évoquéInterrogé par France Bleu, le chauffeur de l'entreprise qui a été chargé d'emmener la dépouille de l'ours confie : « On me dit que l'équarrisseur est fermé, qu'il faut aller à Aboncourt ». Or si le site d'Aboncourt, qui se trouve à 21 km d'Amnéville, est habitué à traiter les déchets des restaurants, ce n'est pas le cas des animaux. Une fois sur place, l'ours se...