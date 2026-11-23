Zone euro/PMI: Croissance stable, mais la récession en France assombrit les perspectives

Un ouvrier sidérurgiste est photographié devant un four de l'usine de la société sidérurgique allemande Salzgitter AG à Salzgitter, en Basse-Saxe.

LONDRES, 23 novembre (Reuters) - La dynamique de croissance de la zone euro s'est maintenue ‌en novembre, mais elle repose de plus en plus sur une Allemagne en plein essor, qui compense une contraction en France, tandis que la ​baisse de la confiance des entreprises a jeté une ombre sur les perspectives de la zone euro, selon l'enquête PMI préliminaire publiée lundi.

• L'indice PMI composite flash S&P Global de la zone euro s'est maintenu à 51,7 en novembre et, bien qu'inférieur au consensus Reuters (51,9), il a marqué ​un cinquième mois consécutif d'expansion.

• Le seuil de 50 sépare la croissance de la contraction.

• "Au niveau global, les données flash du PMI indiquent une croissance soutenue pour la zone euro en ​novembre, ce qui correspond à une progression de l'économie d'environ 0,3% au ⁠quatrième trimestre", explique Chris Williamson, économiste en chef chez S&P Global Market Intelligence.

• "Mais cette image globale d'une résilience économique continue masque des ‌divergences préoccupantes dans les performances au sein de la zone euro. Alors que la croissance en Allemagne s'accélère pour atteindre son rythme le plus rapide depuis quatre ans et demi et que son secteur manufacturier connaît un essor ​jamais vu depuis plus de cinq ans, la ‌France connaît une contraction marquée", ajoute-t-il.

• La France, deuxième économie de la zone euro, est confrontée à ⁠une faible demande intérieure, due en partie aux hésitations liées à une élection présidentielle très incertaine prévue en 2027, indique S&P Global.

• Dans la zone euro, les nouvelles commandes ont augmenté pour le cinquième mois consécutif, à un rythme légèrement plus soutenu qu’en octobre. Les nouvelles commandes à ⁠l’exportation ont également progressé, même ‌si leur croissance a été la plus faible depuis trois mois.

• Les entreprises manufacturières ont enregistré une croissance des ⁠commandes plus forte que les entreprises de services.

• La production allemande a progressé à son rythme le plus rapide depuis mars 2022, tandis ‌que la France a enregistré sa plus forte contraction en six mois — l’écart de performance le plus important entre les ⁠deux économies depuis six ans.

• En France, le climat des affaires s’est détérioré pour tomber à un ⁠niveau proche de son plus bas ‌depuis le début de la série statistique en 2012, hors période de pandémie de COVID-19.

• La confiance des entreprises de la zone euro quant ​aux perspectives pour l’année à venir a reculé pour le quatrième mois ‌consécutif, touchant son plus bas niveau depuis mai, tandis que ces dernières ont globalement maintenu leurs effectifs inchangés en novembre.

• Le niveau de création d’emplois dans l’industrie, proche ​de son plus haut niveau depuis près de trois ans et demi, a été contrebalancé par un deuxième mois consécutif de suppressions d’emplois dans le secteur des services.

• Les coûts des intrants ont de nouveau fortement augmenté, bien que le taux d’inflation a décéléré pour atteindre ⁠son plus bas niveau depuis trois mois.

• La hausse des prix à la production s’est également ralentie, atteignant son rythme le plus faible depuis août, avec des hausses de prix plus modérées tant dans l’industrie manufacturière que dans les services.

• L’indice PMI préliminaire des services a chuté à 51,2, son plus bas niveau depuis cinq mois, contre 51,4 en octobre, alors que le consensus Reuters tablait sur une hausse a 51,8.

• L'indice global du secteur manufacturier a quant à lui atteint 52,9, son plus haut niveau depuis deux mois, contre 52,7, dépassant de justesse le ​consensus (52,8).

(Rédigé par Jonathan Cable; version française Augustin Turpin)