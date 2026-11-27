Des clients achètent des fruits sur un marché local à Nice.
FRANCFORT, 27 novembre (Reuters) - Les consommateurs de la zone euro ont fortement revu à la hausse leurs anticipations d'inflation pour l'année à venir, tandis que leur perception de l'inflation s'est également renforcée, montre une enquête publiée vendredi par la Banque centrale européenne (BCE), qui conforte les paris en faveur d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt.
L'institut monétaire surveille de près les attentes des consommateurs en matière d'inflation, craignant que la flambée des prix de l'énergie liée à la situation au Moyen-Orient ne déclenche les redoutables effets de second tour, difficiles à contenir si les ménages commencent à réclamer des augmentations salariales.
Même si cette spirale n'apparaît pas encore dans les données publiées à ce jour, les responsables de la politique monétaire plaident en faveur de nouvelles hausses des coûts d'emprunt, et Francfort a pratiquement promis une nouvelle intervention, la troisième de cette année, le 17 décembre prochain.
Les consommateurs interrogés par la BCE tablaient en octobre sur une inflation de 3,5% au cours des 12 prochains mois, contre 3,1% un mois plus tôt.
Cette hausse s'explique par le fait que l'inflation perçue sur l'année écoulée a bondi de 3,6% à 4,1%, ce qui aligne les perceptions sur la progression de 4% des prix à la consommation mesurée par Eurostat, l'agence statistique de l'UE, soit le double de l'objectif de 2% fixé par la BCE.
Les anticipations pour les trois prochaines années ont également augmenté, passant de 2,9% à 3%, tandis que celles pour les cinq prochaines années sont restées inchangées à 2,5%, a indiqué la BCE.
Les consommateurs ne s'attendent pas à pouvoir compenser ces pertes de revenus réels, puisqu'ils prévoient une hausse des revenus nominaux de seulement 0,6% au cours de l'année à venir, contre 1,1% prévu en septembre.
La révision à la baisse des prévisions de revenus a été particulièrement marquée dans le quintile de revenus le plus bas, précise la BCE.
(Reportage Balazs Koranyi ; version française Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)
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