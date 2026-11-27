Zone euro: Les consommateurs relèvent nettement leurs anticipations d'inflation selon une enquête de la BCE

Des clients achètent des fruits sur un marché local à Nice.

FRANCFORT, 27 novembre (Reuters) - Les consommateurs de la ‌zone euro ont fortement revu à la hausse leurs anticipations d'inflation pour l'année à ​venir, tandis que leur perception de l'inflation s'est également renforcée, montre une enquête publiée vendredi par la Banque centrale européenne (BCE), qui conforte les paris en faveur ​d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt.

L'institut monétaire surveille de près les attentes des consommateurs en matière d'inflation, craignant ​que la flambée des prix de ⁠l'énergie liée à la situation au Moyen-Orient ne déclenche les redoutables effets ‌de second tour, difficiles à contenir si les ménages commencent à réclamer des augmentations salariales.

Même si cette spirale n'apparaît pas encore dans ​les données publiées à ‌ce jour, les responsables de la politique monétaire plaident en ⁠faveur de nouvelles hausses des coûts d'emprunt, et Francfort a pratiquement promis une nouvelle intervention, la troisième de cette année, le 17 décembre prochain.

Les consommateurs interrogés par ⁠la BCE tablaient ‌en octobre sur une inflation de 3,5% au cours des 12 ⁠prochains mois, contre 3,1% un mois plus tôt.

Cette hausse s'explique par le ‌fait que l'inflation perçue sur l'année écoulée a bondi de 3,6% ⁠à 4,1%, ce qui aligne les perceptions sur la progression ⁠de 4% des prix ‌à la consommation mesurée par Eurostat, l'agence statistique de l'UE, soit le double ​de l'objectif de 2% fixé par la ‌BCE.

Les anticipations pour les trois prochaines années ont également augmenté, passant de 2,9% à 3%, tandis ​que celles pour les cinq prochaines années sont restées inchangées à 2,5%, a indiqué la BCE.

Les consommateurs ne s'attendent pas à pouvoir compenser ces pertes ⁠de revenus réels, puisqu'ils prévoient une hausse des revenus nominaux de seulement 0,6% au cours de l'année à venir, contre 1,1% prévu en septembre.

La révision à la baisse des prévisions de revenus a été particulièrement marquée dans le quintile de revenus le plus bas, précise la BCE.

(Reportage Balazs Koranyi ; version française Diana Mandiá, ​édité par Augustin Turpin)