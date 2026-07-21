Zone euro-Les banques restreignent l'accès au crédit sur fond de craintes géopolitiques - enquête BCE

Les banques de la zone euro ont restreint l'accès au crédit au deuxième trimestre en raison des craintes liées à l'instabilité géopolitique, et prévoient un nouveau resserrement au cours du trimestre actuel, montre une enquête de la Banque centrale européenne (BCE) publiée mardi.

Cette enquête, réalisée chaque trimestre et qui constitue un élément clé des délibérations sur la politique monétaire, indique également que, bien que la demande de prêts de la part des entreprises ait augmenté, les banques ont rejeté une plus grande proportion de dossiers et que les critères d'octroi se sont encore durcis dans des secteurs tels que l'industrie automobile et l'industrie manufacturière à forte consommation d'énergie.

"Les risques perçus sur les perspectives économiques et la moindre tolérance au risque des banques sont restés les principaux facteurs contribuant au resserrement, les banques restant très attentives aux risques liés à l'évolution géopolitique et énergétique", souligne la BCE.

"Pour le troisième trimestre 2026, les banques s'attendent à un durcissement supplémentaire des critères d'octroi de crédit dans toutes les catégories de prêts", a déclaré la banque centrale.

L'enquête a été menée auprès des 159 plus grandes banques de la zone euro.

La BCE devrait très probablement maintenir ses taux d'intérêt inchangés cette semaine après un premier relèvement en juin, mais une nouvelle hausse reste le scénario de base en septembre pour la plupart des observateurs de la politique monétaire.

La demande de crédits immobiliers a fortement chuté au deuxième trimestre et les banques prévoient une nouvelle baisse, a ajouté la BCE.

(Balazs Koranyi, version française Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)