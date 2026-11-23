Zone euro : le secteur privé maintient sa croissance, malgré les manifestations en France

( AFP / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN )

Le secteur privé a maintenu sa croissance en novembre dans la zone euro, les bonnes performances des entreprises en Allemagne compensant une chute de l'activité en France liée aux manifestations, selon l'indice PMI Flash publié lundi par S&P Global.

Ce baromètre, calculé sur la base de sondages auprès d'entreprises, s'est maintenu à 51,7 points, comme en octobre, un niveau toutefois inférieur aux prévisions des économistes interrogés par Factset, qui tablaient sur 52 points.

Un chiffre situé sous la barre des 50 points signale une baisse de l'activité. Au-dessus de ce seuil, il reflète une expansion.

D'après Chris Williamson, chef économiste chez S&P Global Market Intelligence, les données de ce baromètre "signalent une croissance soutenue et régulière dans la zone euro en novembre, ce qui laisse entrevoir une progression de l'économie d'environ 0,3 % au quatrième trimestre".

Cependant, "ce tableau d'ensemble, qui témoigne d'une résilience économique persistante, masque des divergences préoccupantes en matière de performance au sein de la zone euro", souligne-t-il : "alors que la croissance en Allemagne s'accélère, atteignant son rythme le plus soutenu depuis quatre ans et demi, portée par un essor du secteur manufacturier inédit depuis plus de cinq ans, la France, elle, subit un ralentissement qui s'accentue", résume-t-il.

Selon lui, l'économie allemande, en particulier les fabricants de machines et autres équipements industriels, profite à plein régime de "l'envolée des investissements dans la défense et les technologies liées à l'intelligence artificielle", mais parallèlement, "l'incertitude liée au climat politique, les troubles sociaux et le coût élevé de la vie pèsent lourdement sur le secteur des services, et plus encore sur les entreprises en contact direct avec les consommateurs, une situation qui freine la croissance, tant en France que dans l'ensemble de la région".