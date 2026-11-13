Zone euro: Le PIB augmente de 0,4% au troisième trimestre - deuxième estimation

Des drapeaux de l'Union européenne flottent devant le siège de la Commission européenne à Bruxelles
13 novembre (Reuters) - La croissance de l'économie de la zone euro a décéléré au troisième trimestre, montre la deuxième estimation du produit intérieur brut (PIB) publiée vendredi par Eurostat.
Sur la période juillet-septembre, le PIB des 21 pays partageant l'euro est ressorti en hausse de 0,4% par rapport aux trois mois précédents, comme prévu par les économistes, après une croissance de 0,6% (révisée de 0,4%) au deuxième trimestre.
En rythme annuel, le PIB ressort au troisième trimestre à 1,3%, après une croissance de 1,2% (révisée de 1,3%) le trimestre précédent.
Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient une croissance de 0,4% d'un trimestre sur l'autre et de 1,3% en rythme annuel.
(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)
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