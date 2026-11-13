Zone euro: Le PIB augmente de 0,4% au troisième trimestre - deuxième estimation

Des drapeaux de l'Union européenne flottent devant le siège de la Commission européenne à Bruxelles

13 novembre (Reuters) - La ‌croissance de l'économie de ​la zone euro a décéléré au troisième trimestre, montre ​la deuxième estimation du produit intérieur ​brut (PIB) publiée vendredi ⁠par Eurostat.

Sur la période ‌juillet-septembre, le PIB des 21 pays partageant l'euro ​est ‌ressorti en hausse de ⁠0,4% par rapport aux trois mois précédents, comme prévu ⁠par les ‌économistes, après une croissance ⁠de 0,6% (révisée de ‌0,4%) au deuxième trimestre.

En ⁠rythme annuel, le PIB ⁠ressort au ‌troisième trimestre à 1,3%, après ​une ‌croissance de 1,2% (révisée de 1,3%) le trimestre précédent.

Les ​économistes interrogés par Reuters prévoyaient une ⁠croissance de 0,4% d'un trimestre sur l'autre et de 1,3% en rythme annuel.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par ​Augustin Turpin)