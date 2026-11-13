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Zone euro-Le PIB augmente de 0,4% au T3 - deuxième estimation
information fournie par Reuters 13/11/2026 à 11:16

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La croissance de l'économie de la zone euro a décéléré au troisième trimestre , montre la deuxième estimation du produit intérieur brut (PIB) publiée vendredi par Eurostat.

Sur la période juillet-septembre , le PIB des 21 pays partageant l'euro est ressorti en hausse de 0,4% par rapport aux trois mois précédents, comme prévu par les économistes, après une croissance de 0,6% (révisée de 0,4%) au deuxième trimestre.

En rythme annuel, le PIB ressort au troisième trimestre à 1,3%, après une croissance de 1,2% (révisée de 1,3%) le trimestre précédent.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient une croissance de 0,4% d'un trimestre sur l'autre et de 1,3% en rythme annuel.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)

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