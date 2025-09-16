 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Zone euro-La production industrielle augmente en juillet
information fournie par Reuters 16/09/2025 à 11:09

La production industrielle en zone euro a augmenté moins que prévu sur un mois en juillet, montrent les données publiées mardi par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.

Elle a avancé de +0,3%, alors que les économistes interrogés par Reuters tablaient sur +0,4% après -0,6% (révisé de -1,3%) en juin.

Sur un an, la production industrielle a enregistré une hausse de +1,8% en juillet, après +0,7% (révisé de +0,2%) en juillet.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de +1,7% sur un an.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

