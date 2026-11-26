Bâtiment de la BCE dans le brouillard, à Francfort
26 novembre (Reuters) - La croissance des prêts aux entreprises dans la zone euro s'est accélérée en octobre, montrent les données publiées jeudi par la Banque centrale européenne (BCE).
Le crédit aux entreprises non-financières a progressé de 4,5% sur un an en octobre, après +4,2% (non révisé) en septembre.
Les prêts aux ménages ont quant à eux sont restés stable à+3,1% en octobre, après le même chiffre le mois précédent.
La croissance de la masse monétaire en zone euro, qui peut influer sur la croissance économique, a augmenté de 3,6% en octobre, plus qu'anticipé dans le consensus Reuters (+3,5%) et après +3,5% en septembre (non révisé).
(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)
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