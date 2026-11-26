Zone euro: La croissance des prêts aux entreprises a augmenté en octobre, selon la BCE

Bâtiment de la BCE dans le brouillard, à Francfort

26 novembre (Reuters) - ‌La croissance des prêts ​aux entreprises dans la zone euro s'est accélérée en ​octobre, montrent les données publiées ​jeudi par la ⁠Banque centrale européenne (BCE).

Le crédit ‌aux entreprises non-financières a progressé de 4,5% ​sur ‌un an en octobre, ⁠après +4,2% (non révisé) en septembre.

Les prêts aux ménages ont ⁠quant à ‌eux sont restés stable ⁠à+3,1% en octobre, ‌après le même ⁠chiffre le mois précédent.

La ⁠croissance de ‌la masse monétaire en ​zone euro, ‌qui peut influer sur la croissance économique, ​a augmenté de 3,6% en ⁠octobre, plus qu'anticipé dans le consensus Reuters (+3,5%) et après +3,5% en septembre (non révisé).

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par ​Augustin Turpin)